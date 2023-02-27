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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Fransız devine gidiyor

Fransız basını, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için flaş bir iddia ortaya attı. Jeunesfooteux'ta yer alan habere göre Monaco, Altay Bayındır'ı gündemine aldı.

Ekleme: 27.02.2023 - 10:21 Güncelleme: 27.02.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Alman kaleci Alexander Nübel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi Monaco, milli kaleci Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.

Monaco'nun spor direktörü Paul Mitchell'in, Altay'ın transferi için bizzat devrede olduğu iddia edildi.

Avrupa'da transfer pazarının kapalı olması nedeniyle Fransızlar genç kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor.

Öte yandan Fenerbahçe genç kaleci ile sözleşme yenilemek istiyor. Altay Bayındır'ı Monaco'nun yanı sıra Avrupa'dan birçok kulüp istiyor.

24 yaşındaki kaleci bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maçta görev aldı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

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