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Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Ekleme: 27.02.2023 - 12:03 Güncelleme: 27.02.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Arda Güler, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Daha önce yaşından dolayı profesyonel sözleşme imzalayamayan genç oyuncu, 18 yaşına girmesiyle birlikte sözleşmesini de uzatacak.

Tartışmalı madde kalkacak
Şu anki sözleşmesinde yer alan ve tartışmalara neden olan ‘1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi, yeni sözleşmede bulunmayacak. Bu madde nedeniyle oyuncunun, çok uygun bir fiyata transfer olma ihtimali bulunduğu için, yeni sözleşmede herhangi bir çıkış bedelinin olmayacağı öğrenildi.

Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Arda Güler ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın 10 numarasını giyen genç oyuncu, bu sözleşmeyle birlikte geleceğini Fenerbahçe'ye teslim edecek.

Bu sezon toplamda 18 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Genç oyuncu ayrıca toplamda 483 dakika süre aldı. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.


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