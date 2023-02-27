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Beyaz Gazete
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Beşiktaş'ın depremzede çocuklara oyuncak yardımı dünya basınında

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor ile Dolmabahçe'de karşılaşan Beşiktaş'ta tribünde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, depremzede çocuklar adına sahaya oyuncak atmıştı. Bu anlar dünya basınında büyük bir yankı uyandırdı.

Ekleme: 27.02.2023 - 16:45 Güncelleme: 27.02.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yüreği meydana gelen depremlerle yandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yaşanan bu facianın ardından ara verilen Süper Lig erteleme maçlarıyla yeniden başladı.

Kampanyanın önemine dikkat çekildi
Beşiktaş taraftarlarının dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasında “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyası kapsamında maçın 4:17'nci dakikasında sahaya peluş oyuncaklar atması, dünya gündeminde geniş yer buldu.

Dünyada uluslararası alanda yayın yapan medya kuruluşları, etkinlik sırasındaki fotoğrafları paylaşarak kampanyanın önemine dikkat çekti. Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün Instagram hesabındaki paylaşım ise 24 milyon izlenmeye ulaştı.

Dünya basınında yer alan haberler şu şekilde:
The Guardian:

'İstanbul'da Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta, Türkiye'deki depremden sağ kurtulan çocuklara bağış olarak binlerce oyuncak ayı ve pelüş oyuncaklar sahaya atıldı.'

Reuters:

'Beşiktaş taraftarları depremden etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak fırlattı.'

BBC:

'Taraftarlar deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere atkı, bere ve pelüş oyuncaklar attı. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi düzenlenen tören öncesi ülkenin etkilenen güney illerinin isimleriyle ısınırken; taraftarlar Vodafone Stadı'nda bulunan arama kurtarma ekiplerini alkışladı.'

ESPN:

'Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve peluş hayvanlar fırlattı. Güzel oyun...'

Al Jazeera English:

'Beşiktaş taraftarları depremden kurtulan çocuklara oyuncak bağışlarken, maç sırasında futbol sahasına oyuncak ayılar yağdı.'

SKY Sports Football:

'İnanılmaz. Beşiktaş taraftarı, depremden etkilenen çocuklar için yüzlerce oyuncağı ve içi doldurulmuş oyuncakları sahaya fırlattı.'

Bloomberg:

'Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor ile oynanan maçta bu ay meydana gelen büyük depremden etkilenen çocukların yararına sahaya oyuncak yağdırdı.'

Serie A English:

'Hayat, sporu aştığında... Beşiktaş ve Antalyaspor'dan depremden etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest.'


Beşiktaş'ın depremzede çocuklara oyuncak yardımı dünya basınında


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