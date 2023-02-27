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Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerinde adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ekleme: 27.02.2023 - 12:30 Güncelleme: 27.02.2023 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Antalyaspor ile oynanan maç öncesi ısınma hareketleri esnasından adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

4,5 ay sonra sahalara dönecekti

4,5 aylık sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Cezayirli oyuncunun, Antalya maçı öncesi yaşadığı sakatlığın ardından büyük bir üzüntü yaşadığı da gelen haberler arasında.
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