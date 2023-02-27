Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerinde adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.



TRT Spor'un haberine göre; Antalyaspor ile oynanan maç öncesi ısınma hareketleri esnasından adalesinden sakatlanan Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.



4,5 ay sonra sahalara dönecekti



4,5 aylık sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Cezayirli oyuncunun, Antalya maçı öncesi yaşadığı sakatlığın ardından büyük bir üzüntü yaşadığı da gelen haberler arasında.