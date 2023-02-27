Arda Turan'a şok! İspanya'da dava açılacak...

Son olarak Galatasaray forması giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran Arda Turan'a İspanya'dan kötü haber geldi. Eski milli oyuncunun İspanya'da mahkemeye çıkabileceği iddia edildi.

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve Eylül ayında futbola veda Arda Turan'a şok bir suçlama iddiası gündeme geldi. 36 yaşındaki eski yıldız oyuncunun İspanya'da mahkemeye çıkma ihtimalinin olduğu ifade edildi.



VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMASI YAPILDI



İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi.



828 BİN EURO BORÇ



Gelirlerini doğru ve şeffaf bir şekilde vergilendirmediği iddiasıyla toplamda 828 bin Euro borcu olduğu ifade edilen Arda Turan'ın iki farklı suç işlediği yazıldı.