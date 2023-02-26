  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Omuz Omuza' yardım kampanyasının tanıtımı yayımlandı

Elde edilecek gelirin depremzedeler için kullanılacağı "Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı.

Ekleme: 26.02.2023 - 15:44 Güncelleme: 26.02.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Son yılların en büyük felaketi Kahramanmaraş depremi, Türkiye'yi büyük bir yasa boğdu. Yaşanan bu depremin ardından spor dünyası tek yürek oldu. Bu kapsamda yeni bir yardım kampanyası yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde, 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun startı, A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de verilecek.

Türk futbolcular, mesaj yolladı

TFF, kampanyayla ilgili bir tanıtım filmi yayımladı. Deprem sonrası yıkım görüntüleri ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor-Basel maçında birlik-beraberlik mesajı verilen tribün koreografisi görüntüsüyle başlayan filmde, yurt dışında oynayan Türk oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral ve İlkay Gündoğan ile Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, "Omuz Omuza" yardım çağrısında bulundu.

'Omuz Omuza' yardım kampanyasının tanıtımı yayımlandı

Guardiola ve Wenger tanıtımda yer aldı

Tanıtımda yer alan Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen yapabileceğiniz her türlü bağışı hemen yapın"

'Omuz Omuza' yardım kampanyasının tanıtımı yayımlandı

Ünlü teknik adam Arsene Wenger ise şunları söyledi:

"Her bağış fark yaratabilir."

'Omuz Omuza' yardım kampanyasının tanıtımı yayımlandı
Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı
Enerji sıkıntısı var mı? Deprem bölgesi ile ilgili kritik sorular yanıt buldu: Bakan Dönmez tek tek açıkladı
İsrail'de yer yerinden oynuyor: Sayı yüz bini aştı
Üçüncü kuşak bir sahhafın çarşıda görüp işittikleri
Seçim tarihi yaklaşıyor! YSK pazartesi günü deprem bölgelerine gidecek
Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Sözleri dünya gündemine oturdu! Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi Antakya'da gördüklerini tek bir kelimeyle anlattı
İstanbulluların hayatını riske attılar! İşte muhalefetin dönüşüm ihanetini gösteren harita
Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı!
Deprem desteklerinde son dakika | 350 milyar TL'ye çıkarıldı
Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'
6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır altını çiziyor: Kentsel dönüşüm
İyi Parti'nin deprem üzerinden yapmaya çalıştığı algı başlamadan bitti
Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Bursa Nilüfer Barajı tamamen kurudu: İşte çarpıcı görüntüler! Vatandaşlara önemli çağrı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor