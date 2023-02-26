Galatasaray, depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, maçın 80. dakikasında oyuna dahil oldu ve attığı golle taraftarları büyüledi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...Galatasaray ile Alanyaspor, depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Alanyaspor'un sahasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Milot Rashica ve 69. dakikada Barış Alper Yılmaz, 77. dakikada Berkan Kutlu ve 90+4. dakikada yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetti.Ev sahibi Alanyaspor'un golleri 17. dakikada Cavaleiro ve 90. dakikada Eduardo'dan geldi.MAÇA DEVAM EDEMEDİGalatasaray'da Fredrik Midtsjö sakatlığı sebebiyle maçı yarıda bıraktı ve dakikalar 36'yı gösterirken yerini Berkan'a bıraktı.TÜM GELİRLER DEPREMZEDELEREKarşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.'TÜRKİYE TEK YÜREK'Alanya'daki karşılaşma öncesinde iki takım ve maçın hakemleri, üzerinde Türkiye haritası bulunan, 'Biz beraberiz', 'Türkiye tek yürek', 'Geçmiş olsun Türkiyem' yazılı tişörtler giydi.Seremoniye 25 depremzede çocuğun ellerinden tutarak çıkan futbolcular, 'Yaralarımızı birlikte saracağız.' yazılı pankartı taşıdı.Geliri depremzedelere bağışlanacak müsabakayı 10 bini aşkın kişi tribünden takip etti. İki takım taraftarı, tribünde karışık şekilde oturarak maçı izledi.Dakikalar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek 'burada' şeklinde tezahürat yaptı.Takımları yerine 'Türkiye' tezahüratında bulunan taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere stat girişinde oluşturulan alana bıraktı.ZANIOLO OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTIGalatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo 80. dakikada Berkan'ın yerine oyuna girdi.Oyuna girdikten takımına hareketlilik kazandıran İtalyan yıldız, kaleciyi çalımlarayak şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Böylelikle Zaniolo, takımıyla çıktığı ilk maçta, ilk golünü kaydetti.