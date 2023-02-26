Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk futbolu acı bir kayıpla sarsıldı. Fenerbahçe ve Türk futbolunun duayen isimleri arasında olan Ziya Şengül 79 yaşında vefat etti.



Ziya Şengül, futbol kariyerinde 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı. Şengül, futbolculuk dönemini bitirmesinin ardından kısa bir süre yorumculuk da yapmıştı.



Futbol kariyerine Ankara'nın PTT takımında başlayan Ziya Şengül 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



Transfer olduğu dönemde sarı-lacivertli takımın en başarılı isimlerinden biri olan Şengül, Fenerbahçe formasıyla 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı.



Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kaptanlık görevini üstlenen Ziya Şengül, Türkiye formasıyla 21 kez maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.



1975 yılında Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta jübile yapıp futbolu bırakan Şengül, Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı.