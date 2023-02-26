Fenerbahçe'den duygulandıran paylaşım

Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçını çadırda izleyen depremzedelerle ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçını çadırda izleyen depremzedelerin fotoğrafını paylaşarak, 'Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz!' açıklaması yapıldı.



Sarı lacivertli kulübün paylaşımında, 'Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz! İnanıyoruz, biliyoruz; Yaşaran gözler umut dolacak, En güzel yarınlar bizim olacak!' ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.