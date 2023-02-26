Beşiktaş evinde Antalyaspor’a diş geçiremedi! Erteleme maçı golsüz sona erdi…

Süper Lig’de 14. hafta erteleme maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, bu akşam Vodafone Park’ta oynandı. Saat 19.00’da başlayan zorlu mücadele, 0-0 sona erdi. Başladığı gibi biten karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın puanı, 40 olurken Antalyaspor’un puanı ise 25 oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de 14. hafta erteleme maçı Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşması oynandı.Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan iki takım, 90 dakika boyunca eşitliği bozamadı.Maçın 80. dakikasında Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha, topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı iptal edildi.VAR'da incelenen pozisyonun ardından Tayyip Talha Sanuç'un topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi. 90+7'de ise Beşiktaş'ta Cenk Tosun, penaltı kaçırdı. Kaçan penaltıyla birlikte Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu.Başladığı gibi biten karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın puanı, 40 olurken Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.