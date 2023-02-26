  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş evinde Antalyaspor’a diş geçiremedi! Erteleme maçı golsüz sona erdi…

Süper Lig’de 14. hafta erteleme maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, bu akşam Vodafone Park’ta oynandı. Saat 19.00’da başlayan zorlu mücadele, 0-0 sona erdi. Başladığı gibi biten karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın puanı, 40 olurken Antalyaspor’un puanı ise 25 oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 26.02.2023 - 21:18 Güncelleme: 26.02.2023 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de 14. hafta erteleme maçı Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşması oynandı.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan iki takım, 90 dakika boyunca eşitliği bozamadı.

Beşiktaş evinde Antalyaspor’a diş geçiremedi! Erteleme maçı golsüz sona erdi…

Maçın 80. dakikasında Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha, topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı iptal edildi.

VAR'da incelenen pozisyonun ardından Tayyip Talha Sanuç'un topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi. 90+7'de ise Beşiktaş'ta Cenk Tosun, penaltı kaçırdı. Kaçan penaltıyla birlikte Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu.

Beşiktaş evinde Antalyaspor’a diş geçiremedi! Erteleme maçı golsüz sona erdi…

Başladığı gibi biten karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın puanı, 40 olurken Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.

Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale
Bakan Özer: Çocuklarımız prefabrik okulda eğitimlerini sürdürüyor
DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'Deprem bölgelerine 90 ülkeden 11 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi'
MHP lideri Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki sloganlara tepki: Sorumsuzluk ve şuursuzluk
Bakan Soylu Osmaniye'de çalışmalar hakkında bilgi aldı...
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına yoğun ilgi: Başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Asrın felaketinde 21'nci gün! Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi...
AFAD Başkanı Yunus Sezer: 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan 69 yaşında: Dünya liderlerinden doğum günü tebriği
Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı
Enerji sıkıntısı var mı? Deprem bölgesi ile ilgili kritik sorular yanıt buldu: Bakan Dönmez tek tek açıkladı
İsrail'de yer yerinden oynuyor: Sayı yüz bini aştı
Üçüncü kuşak bir sahhafın çarşıda görüp işittikleri
Seçim tarihi yaklaşıyor! YSK pazartesi günü deprem bölgelerine gidecek
Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor