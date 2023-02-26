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Beşiktaş erteleme maçında Antalyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Taksim'de gerçekleşen hain saldırıdan dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ekleme: 26.02.2023 - 18:34 Güncelleme: 26.02.2023 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk Tosun.

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Beşiktaş erteleme maçında Antalyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

YENİ TRANSFERLER OYNAMAYACAK

Oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemeyecek.

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.
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