Gomis'ten futbolu bırakacağı iddialarına cevap!

Bugün bazı basın yayın organlarında sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edilen Batefimbi Gomis'ten konuya ilişkin açıklama geldi.Basında yer alan haberlerde, Fransız santraforun emeklilik kararı aldığı iddia edildi. Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki golcünün futbolu bırakacağı öne sürüldü.Fransız oyuncu ilk olarak Instagram hesabında, 'Doğru değil, yanlış haber' şeklinde bir paylaşım yaptı. Daha sonrası ise yeni bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:'Sezon sonu futbolu bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde, böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla.”