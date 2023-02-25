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Fenerbahçe tribünleri depremzedeler için 4 dakika 17 saniye sessiz kalacak

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçında sarı lacivertli takımın taraftarları tarafından anlamlı bir karar alındı.

Ekleme: 25.02.2023 - 17:16 Güncelleme: 25.02.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçında sarı lacivertli takımın taraftarları flaş bir karar aldı.

Tribünler, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 4 dakika 17 saniye sessiz kalma kararı aldı.

Oyuncak toplanacak
Yapılan geri sayım ile birlikte atkılar ve bereler sahaya atılacak. Maça giriş esnasında getirilen oyuncaklar kutularda toplanacak ve depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Ayrıca, maça gelen seyircilerin hayatını kaybeden vatandaşlarımız sebebiyle siyah giyinmesi duyurusunda da bulunuldu.
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