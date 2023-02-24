UEFA Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Belçika ekibi Gent olurken, Sivasspor ise İtalyan devi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Belçika ekibi Gent olurken, Sivasspor ise İtalyan devi Fiorentina ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçlar 9 Mart Perşembe günü, rövanşlar ise 16 Mart Perşembe günü oynanacak.



İŞTE AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER



AEK Larnaca - West Ham United

Fiorentina - SİVASSPOR

Gent - BAŞAKŞEHİR

Basel - Slovan Bratislava

Lazio - AZ Alkmaar

Lech - Djurgarden

Sheriff - Nice

Anderlecht - Villarreal