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UEFA Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Belçika ekibi Gent olurken, Sivasspor ise İtalyan devi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakibi kim oldu?
Ekleme: 24.02.2023 - 15:02 Güncelleme: 24.02.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Belçika ekibi Gent olurken, Sivasspor ise İtalyan devi Fiorentina ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçlar 9 Mart Perşembe günü, rövanşlar ise 16 Mart Perşembe günü oynanacak.

İŞTE AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER

AEK Larnaca - West Ham United
Fiorentina - SİVASSPOR
Gent - BAŞAKŞEHİR
Basel - Slovan Bratislava
Lazio - AZ Alkmaar
Lech - Djurgarden
Sheriff - Nice
Anderlecht - Villarreal
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