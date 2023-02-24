UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Bugün yapılacak kura çekimi ile birlikte temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak.



Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.



Turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seri başı olacak. Seri başı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.



Fenerbahçe direkt katılacak



Arsenal (İngiltere), R.Betis, R.Sociedad (ispanya), Fenerbahçe (Türkiye), Ferencvaros (Macaristan), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve U.Saint-Gilloise (Belçika), Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin son 16 turuna doğrudan katılacak. Play-off turundan ise 8 takım gelecek.



Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri



Manchester United, Shakhtar, Union Berlin, Roma, Juventus, Sporting Lizbon, Leverkusen, Sevilla