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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi
Ekleme: 24.02.2023 - 14:26 Güncelleme: 24.02.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu kuraları gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde tek temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin rakibi İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nin son 16 turuna seribaşı takımlar Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Union Saint-Gilloise doğrudan katıldı.

Play-off turuna geçen seribaşı olmayan takımlar ise; Manchester United, Shakhtar Donetsk, Union Berlin, Roma, Juventus, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen, Sevilla oldu.

Seribaşı takımların rövanş maçlarını sahasında oynayacağı son 16 tur müsabakaları, 9 ve 16 Mart'ta yapılacak.

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Sevilla - Fenerbahçe

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting Lizbon - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord
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