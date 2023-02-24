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Trabzonspor Konferans Ligi'ne veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...

Temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında 1-0 yendiği Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. Bakasetas'ın penaltı kaçırdığı mücadelede ev sahibi takıma turu getiren golleri Amdouni ve Zeqiri kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'un bulduğu iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 24.02.2023 - 01:01 Güncelleme: 24.02.2023 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play off turu ikinci maçında Basel'e 2-0 kaybeden temsilcimiz Trabzonspor, toplamda 2-1'lik skorla kupaya veda etti.

Karşılaşma boyunca baskı kuran ve iyi oynayan Fırtına, 13. dakikada Amdouni'nin attığı golle 1-0 geriye düştü.

Mücadelenin 26. dakikasında penaltı kazanan temsilcimizde Anastasios Bakasetas, vuruş esnasında ayağının kaymasıyla topu auta gönderdi.

Trabzonspor Konferans Ligi'ne veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...

Dakikalar 61'i gösterirken Doğucan Haspolat'ın şık ortasında Denswil, kafa vuruşuyla pozisyonu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Basel kalesini abluka altına alan Trabzonspor'da 67. dakikada Umut Bozok'un kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında tehlikeli gelen Basel, Zeqiri'nin golüyle skoru 2-0'a çıkardı ve takımına turu getirdi.

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