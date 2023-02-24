Trabzonspor Konferans Ligi'ne veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...

Temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında 1-0 yendiği Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. Bakasetas'ın penaltı kaçırdığı mücadelede ev sahibi takıma turu getiren golleri Amdouni ve Zeqiri kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'un bulduğu iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte tüm detaylar...