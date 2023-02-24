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Mateu Lahoz, Basel - Trabzonspor maçına kararlarıyla damga vurdu! O an için tam 58 dakika bekledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçına hakem Mateu Lahoz damga vurdu. Trabzonspor'un bir penaltı kaçırdığı ve iki golünün iptal edildiği karşılaşmada İspanyol hakemin verdiği kararlar isyan ettirdi.

Mateu Lahoz, Basel - Trabzonspor maçına kararlarıyla damga vurdu! O an için tam 58 dakika bekledi
Ekleme: 24.02.2023 - 13:24 Güncelleme: 24.02.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçına hakem Mateu Lahoz damga vurdu. Trabzonspor'un bir penaltı kaçırdığı ve iki golünün iptal edildiği karşılaşmada İspanyol hakemin verdiği kararlar isyan ettirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Temsilcimiz Trabzonspor'un Basel ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu maçına İspanyol hakem Mateu Lahoz damga vurdu.

KIRMIZI KART UYARISI GELMEDİ

Maçın 17. dakikasında Trezeguet, orta alanda Lang'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Lahoz pozisyonun ardından faul düdüğünü çaldı. Mateu Lahoz kontrolsüz harekette kırmızı kartına başvurmadı.

Bordo-Mavililer'in kart itirazında bulunduğu pozisyon VAR tarafından incelendi ancak herhangi bir uyarı gelmedi.

Mateu Lahoz, Basel - Trabzonspor maçına kararlarıyla damga vurdu! O an için tam 58 dakika bekledi

PENALTIYI BAKASETAS KAÇIRDI

26'da ise Jens Stryger Larsen'in ortasında Maxi Gomez topu kontrol ettikten sonra yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Mateu Lahoz tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Kazanılan penaltıda topun başına Anastasios Bakasetas'ın destek ayağı kayınca top direğin yanından auta gitti.

PENALTIYI ÖNCE VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ

Mücadelenin 49. dakikasında Maxi Gomez bu kez kaleci Hitz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mateu Lahoz bu pozisyon sonrası yeniden penaltı kararı verdi.

VAR'dan gelen uyarı sonrası İspanyol hakem saha kenarında pozisyonu inceledi ve penaltı kararını iptal etti.

Mateu Lahoz, Basel - Trabzonspor maçına kararlarıyla damga vurdu! O an için tam 58 dakika bekledi

DENSWIL OFSAYTA TAKILDI

61'de Trabzonspor'da Stefano Denswil ceza sahasında müthiş yükselerek topu ağlara gönderdi.

Ancak VAR'da incelenen pozisyonun ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Lahoz, Stefano Denswil'in ofsaytta olduğunu işaret etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Umut Bozok rakip fileleri havalandırdı. Yardımcı hakem gol sonrası bayrağını kaldırdı.. Ağlara giden top yine ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı ve Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

SARI KART İÇİN 58 DAKİKA BEKLEDİ

Lahoz ayrıca maç başından bu yana oldukça sert oynayan Basel'e oldukça müsamaha gösterdi. Ev sahibi oyuncularına ilk sarı kartı 58. dakikada çıkarması büyük tepki aldı.

MESSI DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

İspanyol hakem Mateu Lahoz, 2022 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Hollanda maçında kararlarıyla da çok tartışılmıştı. FIFA, Messi'nin tepkisi sonrası 15 sarı ve 1 kırmızı kart çıkardığı maçın ardından Lahoz'a Katar'da bir daha görev vermemişti.

Mateu Lahoz, Basel - Trabzonspor maçına kararlarıyla damga vurdu! O an için tam 58 dakika bekledi

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