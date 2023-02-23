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TFF duyurdu! Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına, 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Ekleme: 23.02.2023 - 19:48 Güncelleme: 23.02.2023 - 19:56 / Editör: Ozge Selin
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Açıklamada, 'Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir.' ifadeleri yer aldı.
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