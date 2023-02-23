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Temsilcimiz Trabzonspor Basel deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

UEFA Konferans Ligi son 16 turu 2. maçında Trabzonspor, İsviçre Ligi ekiplerinden Basel deplasmanına çıkıyor. İlk maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılan bordo-mavili ekip, Basel karşısında avantajı koruyarak bir sonraki tura çıkmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 23.02.2023 - 22:22 Güncelleme: 23.02.2023 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 2. maçında 1-0'lık galibiyetin rövanşında Basel'e konuk oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Diouf, Amdouni, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Xhaka, Novoa

Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maç oynadı.

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