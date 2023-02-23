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Kocaelispor - Sakaryaspor'un yardım maçında olay çıktı

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanan depremzedelere yardım maçında, bir taraftarın sahaya girip rakip tribüne atkı göstermesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kocaelispor - Sakaryaspor'un yardım maçında olay çıktı
Ekleme: 23.02.2023 - 10:35 Güncelleme: 23.02.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Kocaelispor ile Sakaryaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçına çıktı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı. Hakemler ile her iki takımın futbolcuları, "Sesinizi duyan var" pankartıyla sahaya çıktı.

Dakikalar, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin plaka sayılarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.

Sakaryaspor 2-0 mağlup etti

Karşılaşma, ilk depremin gerçekleştiği saati temsilen 4'üncü dakika 17'nci saniyede bir süre durduruldu, bu sırada taraftarlar destek amacıyla atkı ve berelerini sahaya attı.

17 bin 500 biletli seyircinin takip ettiği dostluk maçında karşılaşmaya etkili başlayan Sakaryaspor, maçın 18. dakikasında Kabongo Kasongo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmadı.

Sakaryaspor maçın 90. dakikasında İbrahim Has'ın attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Müsabakanın bilet gelirleri, depremzedelere bağışlanacak.

Kısa süreli gerginlik

Bu arada maçın ilk yarısı oynanırken Sakaryasporlu taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın son dakikasında da Sakaryasporlu bir taraftar sahaya girerek, Kocaelispor taraftarlarına doğru koşup, Sakaryaspor atkısı gösterdi.

Bazı Kocaelispor taraftarları sahaya girmeye çalışırken, tribünlerde yer alan diğer taraftarlar, Sakaryasporlu taraftara yabancı maddeler attı. Olay sonrasında iki takım taraftarları arasında yaşanan arbedeyi polis güçlükle yatıştırdı.

Kocaelispor - Sakaryaspor'un yardım maçında olay çıktı
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