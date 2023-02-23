İşte Süper Lig'deki erteleme maçlarının hakemleri .

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen 14'üncü hafta karşılaşması Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının yanı sıra yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen 23'üncü hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor ve Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. .

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakalarda şu hakemler düdük çalacak...



25 ŞUBAT CUMARTESİ

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan



26 ŞUBAT PAZAR

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdülkadir Bitigen



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