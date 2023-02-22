William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı: 'Türkiye'ye gitmek üzereydim ama olmadı'

Sezon başında Fenerbahçe'nin transferi için çok uğraştığı fakat kadrosuna katamadığı William Carvalho, sarı-lacivertli takım ve Jorge Jesus hakkında konuştu.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından William Carvalho'yu kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe, bu transfer gerçekleşince başarılı olamamış ama Willian Arao'yu almıştı. Portekizli oyuncu, transfer döneminde yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.



'Jorge Jesus beni çok istedi'



İspanyol basınına konuşan Carvalho, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için çok uğraştığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, 'Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica'dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim' ifadelerini kullandı.



'Türkiye'ye transfer olmak üzereydim'



Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın olduğunu belirten Carvalho, 'Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı bile toplamak üzereydim. Beni alamayınca Jesus da eski öğrencisi Arao'yu aldı' dedi.