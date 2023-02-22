Süper Lig ekibi peşinde! Sözleşmesi feshedilecek

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, beklenen etkiyi gösteremedi.Takımın Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi.Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.