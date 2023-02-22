Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! UEFA'ya ihtarname gitti

Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak Rapid Wie'den transfer ettiği Yusuf Demir için Avusturya ekibi taksidini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, taksidini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi.



Bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi. Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Galatasaray, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi. Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu. Bu konuda UEFA ve TFF'yi de bilgilendirdi.



Forma şansı bulmakta zorluk çekiyor



Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Yusuf Demir, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Zaniolo'nun da kadroya katılmasıyla takımdaki rekabetin artması, genç oyuncunun kiralık listesine girmesine neden oldu. Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan genç oyuncu, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi. Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.