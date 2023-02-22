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Beyaz Gazete
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G.Saray'a Muslera müjdesi! O maçta sahada...

Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. İyileşmeye başlayan tecrübeli file bekçisinin 11 Mart'taki Kasımpaşa mücadelesinde sahada olması tahmin ediliyor.

Ekleme: 22.02.2023 - 09:21 Güncelleme: 22.02.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
5 Şubat'ta oynanan Trabzon maçında sağ ayak tarak kemiğinden sakatlanan Fernando Muslera'nın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyordu.

Ancak Uruguaylı eldivene uygulanan yoğun tedavi programı iyi sonuçlar vermeye başladı. Lige verilen zorunlu arada rehabilitasyon çalışmalarını aksatmadan devam eden Muslera, Antalya kampına kendi isteğiyle gitti. Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftayı maç yapmadan geçecek G.Saray'da deneyimli file bekçisinin, 11 Mart'taki Kasımpaşa mücadelesinde sahada olması tahmin ediliyor.
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