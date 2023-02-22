Fenerbahçe'de şok ayrılık! Yıldız futbolcu yeni takımıyla ön protokol imzaladı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla anlaştığı ve ön protokol imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'yı, Brezilya'nın Internacional takımı kadrosuna katmak üzere...



Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Valencia ile ön sözleşme imzalandı bile ancak bu konuda şimdilik bir duyuru yapılması beklenmiyor.



VALENCIA RESMİ AÇIKLAMA YAPILMASINI İSTEMEDİ



Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe ile hala sözleşmesi devam ettiği için sarı lacivertli camiadan gelecek olası tepkiler nedeniyle resmi açıklama yapılmasını istemediği iddia edildi.



18 MAÇTA 20 GOL



Fenerbahçe ile bu sezon 18 Süper Lig maçına çıkan Enner Valencia, 20 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia'nın 4 de asisti bulunuyor.



