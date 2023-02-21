Galatasaray'ın Arsen Zakharyan teklifi ortaya çıktı: Oyuncu Türkiye'ye geldi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın Zakharyan için yaptığı teklif ortaya çıkarken, Rus oyuncunun Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

Transfer süresinin 5 Mart'a uzatılmasının ardından Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için yeniden teklif yaptı. Sarı-kırmızılı takım, 19 yaşındaki Rus oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, Zakharyan hakkında önemli bir iddia gündeme atıldı.



Arsen Zakharyan Türkiye'de



Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Arsen Zakharyan hakkında Skorer önemli bir iddiada bulundu. 19 yaşındaki futbolcunun şu anda Türkiye'de olduğu ifade edilirken, haberde Zakharyan'ın kaldığı otelin, Galatasaray'ın Antalya'da kamp yaptığı otele 5 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.



Galatasaray'ın Arsen Zakharyan teklifi



Sözleşmesinde 15 milyon euro çıkış maddesi bulunan Arsen Zakharyan için Galatasaray, Dinamo Moskova'ya 8+4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Oyuncunun Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle transferin, kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.



Arsen Zakharyan bu sezon 22 maçta, 3 gol ve 6 asistle oynadı.





