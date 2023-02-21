Fatih Terim: Depremlerden dolayı çok üzgünüm

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, İtalyan basınına depremlerle ilgili bir röportaj verdi. Terim, "Adana'daki yakınlarımla sürekli irtibat halindeyim" dedi.

Adana doğumlu olan ve birçok yakını burada yaşayan Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin yanı sıra 20 Şubat günü akşam saatlerinde Hatay'da meydana gelen iki depremle ilgili İtalyan basınına konuştu.



Fatih Terim, depremin ardından büyük üzüntü yaşadığını belirtirken 'Maalesef hayat böyle, Akdeniz Bölgesi'nde olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum. Olanlar için çok üzgünüm.' dedi.



'Az önce ablamın sesini duyup rahatladım'



Hatay'da meydana gelen depremin ardından Adana'daki yakınlarıyla görüştüğünü belirten Fatih Terim şöyle konuştu:



'Bu öğleden sonra iki deprem daha meydana geldi. Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi. Onunla az önce telefonda konuştum ve sesini duyduğumda rahatladım.'



'Sevdiklerimle irtibat halindeyim'



'İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile... Önümüzdeki saatleri telefonda geçireceğim. Sevdiklerimle sürekli irtibat halindeyim'