Kayserispor, Beşiktaş'a Onur Bulut transferi için rest çekti

Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna katmış ve oyuncu için fesih bedeli olarak 1 milyon dolar ödeme yapmıştı.Sarı-kırmızılı kulüp hesaplarına yatan ücreti geri siyah-beyazlılara göndererek bu transferi TFF'ye şikayet edip Beşiktaş'a dava açtı.Kayserispor haksız fesih demiştiKayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç transferin duyurulduğu gün şöyle konuşmuştu:"Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen BÜYÜK kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız.""Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak ’depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?’ diye uğraştayız. Kayseri’de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız.”Beşiktaş Kulübü yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Kayserispor'a cevap vermişti."Kendi camianıza şirin gözükmek için, Beşiktaş hakkında konuşmak sana büyük gelir. Sahte evrak, sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor. Aklınızı, bir futbolcunun hakkını nasıl çalarız yerine, depremzedelere nasıl bir parça daha faydalı olabiliriz diye kullansanız; Aklınız yoksa iftira attığınız, depremin ilk saatlerin beri tüm gücü ve camiası ile sahada olan çadır kentler kuran, sıcak yemek dağıtan,1 uçak, 200 den fazla tir gönderen ve daha yolun başındayız diyen Beşiktaş örnek alıp yüzde birini yapsanız..."Yaşanan bu gerilimin ardından Kayserispor yönetimi Beşiktaş ile mahkemede görüşeceklerini belirterek, Onur Bulut'un sözleşmesinde fesih maddesi olmadığını bir kez daha vurguladı.İşte yapılan son açıklama: