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Atsu'nun cenazesi ülkesinde törenle karşılandı: Gözyaşları sel oldu

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi. Başkent Akra'da törenle karşılanan Atsu'nun tabutunu gören bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadının Atsu'nun maddi yardımda bulunduğu biri olduğu ortaya çıktı.

Atsu'nun cenazesi ülkesinde törenle karşılandı: Gözyaşları sel oldu
Ekleme: 20.02.2023 - 09:56 Güncelleme: 20.02.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.

Atsu için resmi tören yapıldı.

Yerlere yatarak gözyaşı döktü

Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.

Atsu için havaalanına gelenler arasında bulunan bir kadın ise yerlere yatarak gözyaşı döktü. Hayırseverliğiyle bilinen Ganalı futbolcunun söz konusu kadına yıllarca maddi yardımda bulunduğu öğrenildi.

Atsu'nun cenazesi ülkesinde törenle karşılandı: Gözyaşları sel oldu
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