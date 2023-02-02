Zirve yarışında Fenerbahçe’ye Adana Demirspor darbesi! Kanarya, zorlu deplasmanda 1 puana razı oldu…

Süper Lig'de 22. hafta maçları nefes kesen bir karşılaşmayla tamamlandı. Ligde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, üst sıraları kovalayan Adana Demirspor'a konuk oldu.90 dakika boyunca büyük bir heyecana sahne olan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Karşılaşmaya etkili başlayan Adana Demirspor, ilk yarıda birçok pozisyona girse de Altay Bayındır, kalesinde geçit vermedi. Milli file bekçisi, 31. dakikada Younes Belhanda'nın penaltısını da kurtardı.İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe, oyun üstünlüğünü eline aldı. Bu süreçte kontrataklarla rakip kaleyi zorlayan Adana ekibi, Altay Bayındır'ı yine geçemedi.Karşılaşmanın son dakikalarına girilmişken Altay Bayındır, ceza sahasında Svensson'a yaptığı müdahale sonrasında penaltıya sebebiyet verdi.Oyuna sonradan giren Cheriff N'Diaye, penaltıda topun başına geçerek 84. dakikada takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.FENERBAHÇE'NİN CEVABI ÇABUK OLDUYenilen golden hemen sonra oyunu yeniden Adana Demirspor kalesine yığan Fenerbahçe'de, takımın en golcüsü Enner Valencia sahneye çıktı.88. dakikada Arao'nun nefis pasında topla buluşan Valencia, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, zirve yarışında darbe aldı. Bu sonuçla Kanarya, 45 puana yükseldi. Adana Demirspor da 38 puanla haftayı tamamladı.Galatasaray'ın galip geldiği haftada kazanarak aradaki farkı korumak isteyen Jorge Jesus ve öğrencileri, Adana Demirspor deplasmanında 1 puana razı oldu.