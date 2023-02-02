Yunan basını duyurdu! Süper Lig ekibinden Garry Rodrigues sürprizi

Garry Rodrigues'in yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre Konyaspor, Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için mesai harcıyor.

2016-2019 yılları arasında Galatasaray ve 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues Süper yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan kanat oyuncusu Olimpiyaos'tan kiralık ya da bonservisiyle ayrılmaya hazırlanıyor.



GARRY RODRIGUES TAKIMIYLA ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEMİŞTİ



Son iki sezondur Yunan ekibi Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues geçen sezon kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



GARRY RODRIGUES İÇİN KONYASPOR İDDİASI



İddiaya göre Konyaspor, Olympiakos forması giyen Garyy Rodrigues'le ilgileniyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Süper Lig ekibi Burundili oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istiyor. Kısa süre önce Yunan ekibi Konyaspor'dan 1 milyon euro karşılığında Bytyqi'yi kadrosuna katmıştı.