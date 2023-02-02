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Reaksiyon vermeye başladı! Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı

Bir döneme damgasını vuran milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan sevindiren haber geldi.

Ekleme: 2.02.2023 - 11:57 Güncelleme: 2.02.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süredir bulunduğu yoğun bakımdan çıkan efsane golcü reaksiyon vermeye başladı. Ersen Martin'in son hali ise yürek burktu.

REAKSİYON VERMEYE BAŞLADI

Ersen Martin aylardır kaldığı yoğun bakımdan çıktı. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcünün, reaksiyon vermeye başladığı öğrenildi. Martin'in son hali ise yürek burktu.

KARİYERİNDE 101 GOLÜ VAR

Denizlispor'da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım'a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.

Reaksiyon vermeye başladı! Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı
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