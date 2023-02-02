Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki zorlu maçta, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Liderlik yarışından kopmak istemeyen iki takım da 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...