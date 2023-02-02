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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i 3.2 milyon euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı
Ekleme: 2.02.2023 - 17:27 Güncelleme: 2.02.2023 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Fatih Karagümrük beraberliğiyle 5 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybeden Beşiktaş, transferde harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, kadrosunu Konyaspor'un Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic ile güçlendirdi.

4.5 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Boşnak futbolcunun bonservisini 3.2 milyon euro karşılığında alırken, futbolcuya yıllık 1.1 milyon euro maaş verileceği açıklandı.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı

"Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 euro transfer bedeli ödenecektir"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 euro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 euro maç başı ücreti ödenecektir.”

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı
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