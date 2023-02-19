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Messi, Neymar ve Mbappe, TFF'nin yardım organizasyonuna katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenleyeceği bağış kampanyasına PSG'nin 3 büyük yıldızı Neymar, Mbappe ve Messi de katılacak.

Ekleme: 19.02.2023 - 01:37 Güncelleme: 19.02.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak.

Kampanyaya destek veren PSG'nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak. Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak.

Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

Mehmet Büyükekşi ne demişti?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kısa bir süre önce şöyle konuşmuştu:

"Taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz Omuza göz yaşlarımızı sileceğiz. Omuza verip dertlerimize derman olacağız."
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