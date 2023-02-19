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Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…

Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok şampiyonluğa imza atan Arda Turan, Türk futbolunun Avrupa'da da en önemli isimlerinden birisi oldu. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e, oradan da Barcelona'ya uzanan bir futbol kariyeriyle dünya çapında bir futbolcu haline gelen Arda Turan, şu sıralar teknik direktörlüğe hazırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük için birçok adım atan eski milli futbolcu, yeni görevine başlıyor.

Arda Turan teknik direktörlük görevine başlıyor! Ekibi bile belli oldu: Sürpriz isimler dikkat çekti…
Ekleme: 19.02.2023 - 00:03 Güncelleme: 19.02.2023 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de Galatasaray'dan altyapısından yetişerek adını Avrupa'da da duyurmayı başaran Arda Turan, geçtiğimiz yıl futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte birçok başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çeken eski futbolcu, Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giydi.

İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giydiği dönem takımın vazgeçilmezi olan Arda Turan, Barcelona'ya da rekor bedelle transfer olmuştu. Barcelona'dan sonra düşüşe geçen kariyerini Galatasaray'da sona erdiren Arda Turan, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe hızlı bir giriş yapmanın peşinde. Teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren eski milli futbolcu, yeni ekibiyle birlikte yeni görevine yakında başlayacak.

MİLLİ TAKIM'A GEÇİYOR

Son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın teknik direktörlük görevine Ümit Milli Futbol Takımı'nda başlayacağı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı görevden alınmıştı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı'dan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Necip Uysal, Caner Erkin, Çağlar Söğüncü gibi bir çok yıldız oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer'in de görevine son verildi.

Şenol Ustaömer ile birlikte Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı'nın görevlerine son verildi.

Milli takıma birçok oyuncu kazandıran teknik direktör Şenol Ustaömer'in görevden alınması camiada şaşkınlık yarattı.

EKİBİ BELLİ OLDU

Yeni isimlerin Pazartesi günü yeni görevlerine başlayacakları öğrenildi.

Arda Turan'ın Tolunay Kaflas'ın görevine geleceği ve kadrosunda şu isimlerin yer alacağı öğrenildi:

"Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş, İbrahim Toraman"
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