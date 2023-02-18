Trabzonspor'un efsane teknik direktörü hayatını kaybetti

Trabzonspor'un başında 4 kez lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper kupa kazanan efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.



Bordo-mavili ekibin efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 3 kez lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.