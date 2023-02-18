TFF resmen açıkladı! Transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı...

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır.