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TFF resmen açıkladı! Transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı...

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Ekleme: 18.02.2023 - 23:48 Güncelleme: 18.02.2023 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır.
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