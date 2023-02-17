Trabzonspor'dan depremzedeler adına koreografi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Yaşanan bu facianın ardından spor camiası adeta tek yürek oldu. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Süper Lig kulüplerinin başkanları mücadeleyi izlemek için stadyuma geldi.Tüm gelirlerin deprem bölgesine gönderileceği maçın öncesinde ise tribünlerde duygusal anlar yaşandı. Trabzonspor tribünleri mücadeleden önce tribünlerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için koreografi yaptı.Koreografide, enkazdan kurtarılan bir bebek, arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği, depremde Türkiye’ye her anlamda destek veren ülkelerin bayrakları ve Türk bayrağı detayları yer aldı. Ayrıca, Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız yazıldı.