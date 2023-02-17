Süper Lig'de üç haftanın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3 Mart'tan itibaren devam edeceğini açıkladı.Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. Ayrıca ertelenen maçların tarihleri de belli oldu.Süper Lig'de üç haftanın maç programı şu şekilde:24. Hafta25. Hafta26. Hafta