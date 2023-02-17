Süper Lig'de üç haftanın fikstürü açıklandı
TFF, Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftaların programlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3 Mart'tan itibaren devam edeceğini açıkladı.
Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. Ayrıca ertelenen maçların tarihleri de belli oldu.
İşte ertelenen maçların tarihi:
Fenerbahçe - Konyaspor 25 Şubat Cumartesi 19:00
Giresunspor - Kayserispor 25 Şubat Cumartesi 19:00
Ümraniyespor - Adana Demirspor 26 Şubat Pazar 16:00
Beşiktaş - Antalyaspor 26 Şubat Pazar 19:00
Süper Lig'de üç haftanın maç programı şu şekilde:
24. Hafta
Bu haftayı İstanbulspor, BAY geçecek. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi üzerine Adana Demirspor ve Galatasaray bu haftayı maç oynamadan geçirecek.
25. Hafta
Fenerbahçe bu haftayı BAY geçecek. Konyaspor ile Ümraniyespor ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta maç oynamayacak.
26. Hafta
Giresunspor haftayı BAY geçiren takım olacak. Kayserispor ve Trabzonspor, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyel bu hafta maça çıkmayacak.
Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. Ayrıca ertelenen maçların tarihleri de belli oldu.
İşte ertelenen maçların tarihi:
Fenerbahçe - Konyaspor 25 Şubat Cumartesi 19:00
Giresunspor - Kayserispor 25 Şubat Cumartesi 19:00
Ümraniyespor - Adana Demirspor 26 Şubat Pazar 16:00
Beşiktaş - Antalyaspor 26 Şubat Pazar 19:00
Süper Lig'de üç haftanın maç programı şu şekilde:
24. Hafta
Bu haftayı İstanbulspor, BAY geçecek. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi üzerine Adana Demirspor ve Galatasaray bu haftayı maç oynamadan geçirecek.
25. Hafta
Fenerbahçe bu haftayı BAY geçecek. Konyaspor ile Ümraniyespor ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta maç oynamayacak.
26. Hafta
Giresunspor haftayı BAY geçiren takım olacak. Kayserispor ve Trabzonspor, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyel bu hafta maça çıkmayacak.