Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran hareket! Okan Buruk'un oğlundan Paulo Dybala'ya yakın takip

Ara transfer döneminde son olarak İtalyan devi Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Galatasaray ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Cimbom'un gündemine gelen son yıldız Roma'da oynayan Paulo Dybala oldu. Peki Dybala'nın maliyeti ne kadar, Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte yaşananlar ve tüm detaylar...DYBALA GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİAra transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve son olarak da ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi renklerine bağlayan Galatasaray ile birçok yıldız ismin adı geçmeye devam ediyor. Erden Timur'un transferle ilgili çalışmalar yaptığı bilinirken, Roma'da oynayan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine geldi.MALİYETİ NE KADAR?Tangocu'nun Roma'daki sözleşmesiyle ilgili detaylar netleşti. Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Roma, İtalyan kulüpleri için 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüpler için ise 12 milyon euro bedel belirledi.SERBEST KALMA MADDESİ İPTAL OLABİLİRAyrıca Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın, Dybala'nın maaşını 6 milyon euro gibi bir bedel yükseltmesi halinde serbest kalma maddesinin de iptal olabileceği dile getirildi.GALATASARAY TARAFTARLARI HEYECANLANDIBu sezon Roma'da 22 maçta 11 gol 6 asistlik performans sergileyen Dybala ile ilgili yaşanan bir sıcak gelişme ise Galatasaray taraftarlarını yıldız oyuncunun transfer ihtimali konusunda heyecanlandırdı.Hatırlanacağı üzere Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, son olarak İtalyan devi Roma'da oynayan Nicolo Zaniolo'yu sosyal medyadan takibe almıştı. Sonrasında ise yaşanan süreç futbolcunun transferi ile sonuçlanmıştı.Camianın ve taraftarların çok sevdiği Ali Yiğit Buruk, Arjantinli yıldız oyuncu Paulo Dybala'yı da sosyal medyada takibe aldı. Bu hareket Galatasaray taraftarlarının gözünden kaçmazken bazı taraftarlar, "Yeni transfer yolda" yorumları yaptı.Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk daha önce oğlu Ali Yiğit ile ilgili olarak, "Futbolu çok seviyor. Bize oyuncu önerilerinde de bulunuyor. Örneğin; Dries Mertens'in transferinde de bize öneride bulunmuştu" açıklamasını yaptı.Kariyrine Instituo AC'de başlayan Dybala, daha sonra Palermo ve ardından da Juventus'ta forma giydi. 2018 yılında 110 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.Forvet arkası, santrfor ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon uyluk sakatlığı ve kemikteki stres reaksiyonu nedeniyle 10 maç kaçırdı. Futbolcunun Roma ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.