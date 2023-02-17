Arsenal, deprem bölgesine 2 TIR yardım malzemesi gönderiyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, depremzedeleri unutmadı. Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson tarafından bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, kışlık giysi, mont, rüzgar çadırları ve normal çadırlardan oluşan iki TIR yardım malzemesi Turkish Cargo'nun Londra'daki ofisine teslim edildi.Depremzedelere ulaştırılmak üzere Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edilen yardım malzemeleri, TK1986 kargo seferiyle pazartesi günü Londra'dan Adana’ya gönderilecek.