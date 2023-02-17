Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra herhangi bir kulüpte görev yapmayan Arda Turan, teknik direktörlüğe adım atıyor! Arda Turan'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği belirtildi

Arda Turan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek.



Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında son olarak Tolunay Kafkas görev yapmıştı. Başarısız sonuçlardan sonra Kafkas, görevinden alındı ve henüz yerine yeni bir çalıştırıcı gelmedi.



TRT Spor'un haberine göre Arda Turan ile anlaşan TFF, resmi açıklamayı kısa zaman içerisinde yapacak.



"Bugünün rengi olmaz"



Deprem bölgesine gideceğini söyleyen Turan şunları söyledi:



"Kalıcı çözümler için mutlaka deprem bölgesinde olacağız. Bunu Erden Timur ile de konuştuk. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız."



"Çok gurur verici"



Türkiye'nin Trabzonspor maçı için kenetlenmesiyle gurur duyduğunu dile getiren eski futbolcu şöyle konuştu:



"Bizim ülkemizin insanının rekabeti de dostluğu da güzeldir. Bugünün rengi olmaz, bunu da herkes gösteriyor. Çok gurur verici. Ülkemin insanının güzelliğini yansıtıyor. Spor bir eğlencedir, insanları mutlu etmek için vardır."