Antalyaspor, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.İsmi daha önce Fenerbahçe ile de ciddi bir şekilde anılan özellikle taraftarların takımda görmeyi çok arzu ettiği Bertuğ, sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz ekibi, 20 yaşındaki santrforun lisansını da çıkarttı.Bu sezon Hatayspor'da 17 karşılaşmada forma giyen Bertuğ Yıldırım, 4 kez rakip fileleri havalandırırken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.