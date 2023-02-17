Andrea Pirlo'ya şok haber! Oğlu Torino'da saldırıya uğradı

İtalyan futbolunun efsane ismi ve Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo skandal bir saldırıya uğradı. Nicolo Pirlo sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, Torino'da taşlı saldırıya uğradı. Bir grup saldırganın aracına taş attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nicolo Pirlo, 'Arabayı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik.' sözleriyle yaşananları anlattı.Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nicolo Pirlo, 'Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?' sözleri ile tepkisini dile getirdi.Saldırı sırasında aracından inmeyen Nicolo Pirlo'nun yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.2021 yılında Andrea Pirlo Juventus'u çalıştırırken, oğlu Nicolo Pirlo bazı taraftarlar tarafından tehdit edilmişti.