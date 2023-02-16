Trabzonspor-Basel maçının ilk 11'leri belli oldu...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Basel'i konuk ediyor. Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 148. maçına çıkacak. Bordo mavililer UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.



Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez



Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa



Reklam ve bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak



Trabzonspor, Basel maçı için satışa çıkarılacak biletlerin depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.



TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı maçın şifresiz yayınlanacağını ve elde edilecek reklam gelirlerinin depremden etkilenen insanlara bağışlanacağını açıkladı.



- Futbol dünyası tek yürek olacak



Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek.



Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.



- Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıkacak



Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.



Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.



Maç öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.



- Protokol tribünü de ücretli



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada protokol tribünün de karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödeyecek. AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlanacak.



Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip edecek.