  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor avantajı tek golle yakaladı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i Jens Larsen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Ekleme: 16.02.2023 - 23:17 Güncelleme: 16.02.2023 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, ilk yarıda Trezegeut ve Abdülkadir Ömür'le fırsatlar yakalarken bu şansları değerlendiremedi, devreye golsüz eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısına Trabzonspor değişiklikle başladı. İlk 11'de yer alan Eren Elmalı, kenara gelirken yerini Jens Larsen'e bıraktı.

İkinci yarıya baskılı başlayan bordo-mavili ekip, ilk bölümde üstünlük golü için şanslar elde etse de bu pozisyonlardan sonuç alamadı.

Maçın son yarım saatine golsüz eşitlikle girilirken Trabzonspor üstünlük golünü oyuna sonradan dahil olan Larsen'le buldu. 65. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleciden dönen topu tamamlayan Larsen, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

İkinci gol VAR'a takıldı

Karşılaşmanın 75. dakikasında ise Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesinde Gomez'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve bordo-mavili ekibin ikinci golü iptal edildi.

Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ikinci maç öncesinde avantajı yakaladı. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.

Tezahürat yapılmadı

Karşılaşmanın ilk 4 dakika 17 saniyesinde taraftarlar tezahüratta bulunmadı.

Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesinde Türk bayrağı dağıtıldı.

Karşılaşma öncesi tribünde 'Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız.' ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıktı

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya 'Geçmiş olsun Türkiye'm' yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak 'Yanınızdayız.' yazılı pankartı saha kenarına kondu.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.

Karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.

Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.

Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

TFF ve kulüplerden destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanları, karşılaşmaya destek verdi.

Tüm takım taraflarına açık olan karşılaşmaya her takımdan taraftar forma ve atkıları ile geldi.

Maç öncesinde kentte formalarıyla gezen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların taraftarları, bordo-mavili taraftarlarla kucaklaşarak dostluk örneği sergiledi.

Trabzonspor: 1 - Basel: 0
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas (Litvanya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez
Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Xhaka, Frei, Novoa, Burger, Kade, Zeqiri
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: Az kaldı bekle, dolandırdığın insanlar...
Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama!
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi
Bakan Akar'dan erken terhis iddialarına son nokta: Söz konusu değil
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta açıklayacağız
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor?
Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Deprem bölgesinin gaz ihtiyacını Ertuğrul Gazi FSRU karşılayacak
12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
258. saatte bir mucize daha! Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarıldı
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu