Trabzonspor avantajı tek golle yakaladı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i Jens Larsen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya geldi.



Trabzonspor, ilk yarıda Trezegeut ve Abdülkadir Ömür'le fırsatlar yakalarken bu şansları değerlendiremedi, devreye golsüz eşitlikle girildi.



Mücadelenin ikinci yarısına Trabzonspor değişiklikle başladı. İlk 11'de yer alan Eren Elmalı, kenara gelirken yerini Jens Larsen'e bıraktı.



İkinci yarıya baskılı başlayan bordo-mavili ekip, ilk bölümde üstünlük golü için şanslar elde etse de bu pozisyonlardan sonuç alamadı.



Maçın son yarım saatine golsüz eşitlikle girilirken Trabzonspor üstünlük golünü oyuna sonradan dahil olan Larsen'le buldu. 65. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleciden dönen topu tamamlayan Larsen, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.



İkinci gol VAR'a takıldı



Karşılaşmanın 75. dakikasında ise Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesinde Gomez'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve bordo-mavili ekibin ikinci golü iptal edildi.



Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ikinci maç öncesinde avantajı yakaladı. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.



Tezahürat yapılmadı



Karşılaşmanın ilk 4 dakika 17 saniyesinde taraftarlar tezahüratta bulunmadı.



Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesinde Türk bayrağı dağıtıldı.



Karşılaşma öncesi tribünde 'Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız.' ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.



Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıktı



Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.



Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya 'Geçmiş olsun Türkiye'm' yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak 'Yanınızdayız.' yazılı pankartı saha kenarına kondu.



Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.



Karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak



Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.



Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.



Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



TFF ve kulüplerden destek



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanları, karşılaşmaya destek verdi.



Tüm takım taraflarına açık olan karşılaşmaya her takımdan taraftar forma ve atkıları ile geldi.



Maç öncesinde kentte formalarıyla gezen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların taraftarları, bordo-mavili taraftarlarla kucaklaşarak dostluk örneği sergiledi.



Trabzonspor: 1 - Basel: 0

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas (Litvanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Xhaka, Frei, Novoa, Burger, Kade, Zeqiri