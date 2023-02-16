Mame Thiam, imzalı formalarını bağışladı

Kayserispor'da top koşturan Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için imzalı formalarını bağışladı.Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Thiam, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.Burada Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman'a taziyelerini ileten Thiam, depremden etkilenenler yararına yürütülen yardım kampanyası hakkında bilgi aldı.Thiam, hem Kayserispor hem de eski kulübü Fenerbahçe'de giydiği 2 formayı imzalayarak Sağman'a teslim etti.Sağman da zor günlerden geçen Türkiye ile gösterdiği dayanışma için Thiam'a teşekkür ederek, şöyle dedi:'Türkiye'de Senegal dendiğinde akla ilk futbol geliyor. Siz Senegalli oyuncular ülkenizin birer elçisisiniz. Bu jestiniz bizim için çok kıymetli.'Thiam da şu şekilde konuştu:Mame Thiam'ın bağışladığı formalar, Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenecek Türkiye ile dayanışma gecesinde açık arttırmayla satışa çıkarılacak, elde edilen gelir depremzedelere gönderilecek.