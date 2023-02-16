  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mame Thiam, imzalı formalarını bağışladı

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Dakar Büyükelçiliğine giderek 2 imzalı formasını depremzedeler adına bağışladı.

Ekleme: 16.02.2023 - 16:28 Güncelleme: 16.02.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Kayserispor'da top koşturan Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için imzalı formalarını bağışladı.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Thiam, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.

İki formayı imzaladı
Burada Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman'a taziyelerini ileten Thiam, depremden etkilenenler yararına yürütülen yardım kampanyası hakkında bilgi aldı.

Thiam, hem Kayserispor hem de eski kulübü Fenerbahçe'de giydiği 2 formayı imzalayarak Sağman'a teslim etti.

'Bu jestiniz bizim için çok kıymetli'
Sağman da zor günlerden geçen Türkiye ile gösterdiği dayanışma için Thiam'a teşekkür ederek, şöyle dedi:
'Türkiye'de Senegal dendiğinde akla ilk futbol geliyor. Siz Senegalli oyuncular ülkenizin birer elçisisiniz. Bu jestiniz bizim için çok kıymetli.'

'Burada sizinle dayanışma göstermekten çok mutluyum'

Thiam da şu şekilde konuştu:

'Senegal daima Türkiye ile iyi ilişkiler kurdu. Türkiye'nin her zaman yanındayız. Burada sizinle dayanışma göstermekten çok mutluyum.'

Mame Thiam'ın bağışladığı formalar, Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenecek Türkiye ile dayanışma gecesinde açık arttırmayla satışa çıkarılacak, elde edilen gelir depremzedelere gönderilecek.

Mame Thiam, imzalı formalarını bağışladı

Mame Thiam, imzalı formalarını bağışladı


Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı